Суд оштрафовал Гарри Каспарова на 40 тыс руб за отсутствие плашки иноагента

Фото: ТАСС/IMAGO/Vesa Moilanen (Гарри Каспаров признан в РФ иноагентом)

Хамовнический суд Москвы оштрафовал 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом) за распространение в интернете материалов без маркировки иноагента, сообщает РИА Новости.

Суд признал шахматиста виновным, назначив ему наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

4 декабря этот же суд рассмотрит в отношении Каспарова еще один протокол, составленный за непредоставление отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган.

20 мая 2022 года Минюст РФ включил шахматиста в реестр физических лиц-иноагентов.

По данным ведомства, Каспаров получал финансирование от американской организации Human Rights Foundation, а также с Украины.