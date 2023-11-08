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08 ноября, 17:32

Политика

Суд оштрафовал Гарри Каспарова на 40 тыс руб за отсутствие плашки иноагента

Фото: ТАСС/IMAGO/Vesa Moilanen (Гарри Каспаров признан в РФ иноагентом)

Хамовнический суд Москвы оштрафовал 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом) за распространение в интернете материалов без маркировки иноагента, сообщает РИА Новости.

Суд признал шахматиста виновным, назначив ему наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

4 декабря этот же суд рассмотрит в отношении Каспарова еще один протокол, составленный за непредоставление отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган.

20 мая 2022 года Минюст РФ включил шахматиста в реестр физических лиц-иноагентов.

По данным ведомства, Каспаров получал финансирование от американской организации Human Rights Foundation, а также с Украины.

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