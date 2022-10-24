Илон Маск ответил на заявление Каспарова, назвав шахматиста придурком

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Американский предприниматель Илон Маск ответил на заявление шахматиста Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом), назвав его придурком. Такое мнение бизнесмен высказал в своем аккаунте в Twitter.

"У меня даже дома нет, не говоря уже об "особняке", придурок", – заявил Маск.

По словам предпринимателя, Каспаров играет в шахматы так же хорошо, как его iPhone. В остальном миллиардер предпочел считать шахматиста идиотом.

До этого Каспаров призвал не давать советы Украине тех, кто "сидит в своих комфортных особняках в Силиконовой долине". 20 мая 2022 года Минюст РФ включил шахматиста в реестр физических лиц-иноагентов.

Ранее Маск назвал вероятный сценарий решения конфликта на Украине. Американский миллиардер считает, что поспособствовать решению украинского конфликта может достижение компромисса по Крыму.

При этом Маск задался вопросом о том, какого уровня достигнет количество потерь до момента урегулирования конфликта.

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