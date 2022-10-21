Маск назвал вероятный сценарий решения конфликта на Украине

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Достижение компромисса по Крыму является самым вероятным результатом противостояния России и Запада на Украине, заявил американский предприниматель Илон Маск в Twitter.

По его словам, вопрос в том, как много жертв и разрушений до этого произойдет.

Ранее предприниматель объяснил важность Крыма для России. По словам Маска, наличие территории у РФ можно соотнести с владением Америкой Гавайями и Перл-Харбором. В своем заявлении миллиардер уточнил, что Крым является ключевой частью России.

До этого Маск выдвинул собственный план, направленный на урегулирование украинского конфликта. Инициатива миллиардера имеет 4 пункта. План предполагает установление Крыма "федеральной частью России".

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