Илон Маск объяснил важность Крыма для России

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Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Крым имеет важное значения для безопасности России. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Нравится это кому-то или нет, но Крым абсолютно точно рассматривается Россией как ключевая часть России. Крым также имеет критическое значение для национальной безопасности России, так как это южная военно-морская база", – заявил миллиардер.

По словам Маска, потеря Крыма для России равнозначна тому, если США останутся без Гавайев и Перл-Харбора.

Маск отметил, что Россия применит ядерное оружие только в случае полного уничтожения своей армии и поражения от НАТО. Размышляя о подобном миллиардер предположил, что "тогда цивилизации придет конец".

До этого миллиардер заявил, что в настоящее время в мире наблюдается высочайший за последние 60 лет риск ядерной катастрофы. Он высказал надежду, что подобного инцидента не произойдет и люди перестанут "целиться в себя" ядерным оружием.

Ранее Маск предложил собственный план по урегулированию конфликта на Украине. В частности, он выступил за новые референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России под наблюдением ООН и статус Крыма как "формальной части" РФ



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