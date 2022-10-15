Илон Маск заявил, что Starlink будет бесплатно помогать Украине

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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что готов и дальше предоставлять Украине услуги спутниковой связи Starlink на безвозмездной основе, несмотря на убытки.

"Черт с ним... Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины", – написал бизнесмен в Twitter.

Накануне Маск заявил, что принадлежащая ему компания SpaceX больше не сможет оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине исходя из финансовых соображений. Организация также обратилась к Пентагону с просьбой взять на себя покрытие расходов.

После этого советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев найдет способ обеспечить работу системы Starlink в стране.

Всего Украине были переданы примерно 20 тысяч терминалов Starlink. Операции, связанные с поставками, обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов.

Илон Маск предложил Пентагону взять на себя финансирование Starlink на Украине

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