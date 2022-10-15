15 октября, 21:54Политика
Илон Маск заявил, что Starlink будет бесплатно помогать Украине
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu, File
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что готов и дальше предоставлять Украине услуги спутниковой связи Starlink на безвозмездной основе, несмотря на убытки.
"Черт с ним... Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины", – написал бизнесмен в Twitter.
Накануне Маск заявил, что принадлежащая ему компания SpaceX больше не сможет оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине исходя из финансовых соображений. Организация также обратилась к Пентагону с просьбой взять на себя покрытие расходов.
После этого советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев найдет способ обеспечить работу системы Starlink в стране.
Всего Украине были переданы примерно 20 тысяч терминалов Starlink. Операции, связанные с поставками, обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов.
Илон Маск предложил Пентагону взять на себя финансирование Starlink на Украине
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