Подоляк прокомментировал слова Маска о работе Starlink на Украине

Фото: ТАСС/AP/Nicolae Dumitrache

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что Киев найдет способ обеспечить работу системы Starlink на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

"Украина найдет способ, как обеспечить работу Starlink. Мы ожидаем, что компания обеспечит стабильное соединение до конца переговоров", – заявил советник.

Ранее предприниматель Илон Маск сообщил, что принадлежащая ему компания SpaceX больше не сможет оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине исходя из финансовых соображений. Организация также обратилась к Пентагону с просьбой взять на себя покрытие расходов.

Всего Украине были переданы примерно 20 тысяч терминалов Starlink. Операции, связанные с поставками, обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов.

Новости мира: SpaceX отказалась оплачивать услуги Starlink на Украине

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