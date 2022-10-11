Маск заявил, что не обсуждал мирный план по Украине с Путиным

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Patrick Pleul

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным план мирного урегулирования по Украине, передает ТАСС.

Бизнесмен отреагировал на заявление главы аналитического центра Eurasia Group Иэна Бреммера, который утверждал, что Маск якобы беседовал об урегулировании на Украине с Путиным.

"Нет, это не так. Я разговаривал с Путиным только однажды примерно 18 месяцев назад. Темой разговора был космос", – написал предприниматель в личном твиттер-аккаунте.

В начале октября основатель Tesla и Space X Илон Маск предложил собственный план по урегулированию конфликта на Украине. В частности, он выступил за новые референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России под наблюдением ООН и статус Крыма как "формальной части" РФ.

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