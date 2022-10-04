Песков прокомментировал слова Маска о вариантах решения конфликта на Украине

Фото: ТАСС/Patrick Pleul/dpa/picture-alliance
Весьма позитивно, что такой человек, как основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва всегда выступала за то, чтобы ее условия были выполнены путем переговоров. Он подчеркнул, что Маск, "в отличие от многих профессиональных дипломатов", пытается найти пути для достижения мира. Вместе с тем Песков добавил, что к этому невозможно прийти без выполнения условий России.
"Там многие идеи заслуживают внимания. Что касается проведения референдумов, жители уже высказали свое мнение. И здесь ничего другого быть не может", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Ранее Маск предложил заново провести референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, но на этот раз под наблюдением ООН. Помимо повторных референдумов, Маск предлагает оставить Крым "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)" и гарантировать его водоснабжение.
Илон Маск опубликовал опрос о принадлежности Крыма и Донбасса
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