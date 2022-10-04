В Госдуме заявили, что Илон Маск должен стать новым президентом США

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В Госдуме заявили, что известный предприниматель Илон Маск должен стать президентом США. Такое мнение высказал депутат от Крымского региона Михаил Шеремет.

Недавно Маск заявил, что конфликт на Украине можно разрешить дипломатическим путем, при котором Крым останется в составе России, а референдумы по вхождению новых территорий в РФ пройдут еще раз, но уже под наблюдением ООН.

"Такие как Маск должны становиться президентами США, а не такие, как Байден, который стал позором американского народа, превратив страну в международного тирана и убийцу. Уверен, что с такими как Маск можно выстраивать нормальные, прагматичные, взаимовыгодные отношения, направленные на сохранение и развитие всего мира", – передает РИА Новости его слова.

Шеремет выразил уверенность в том, что под управлением Маска Соединенные Штаты были бы страной-созидателем.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы конфликта на Украине в случае победы на выборах. Он подчеркнул, что действующий американский лидер Джо Байден привел страну к упадку, а также назвал США слабеющим государством, отметив рекордную инфляцию.

Позднее он отметил, что мог бы стать главой переговорной группы по заключению мирного соглашения между Москвой и Киевом. По его словам, обеим сторонам конфликта нужен мир.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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