Трамп загнал Белый дом в тупик своим предложением в отношении Украины

Фото: AP Photo/Mark Humphrey

Администрацию Джо Байдена загнало в тупик предложение экс-президента США Дональда Трампа стать посредником в урегулировании конфликта на Украине. Об этом пишет обозреватель The American Thinker Оливия Мюррей.

"Всего одним коротким постом Трамп загнал политический истеблишмент в угол", – высказалась она.

Мюррей обратила внимание на то, что это предложение может быть троллингом, однако оно ярко продемонстрировало нежелание левых политиков прикладывать дипломатические усилия для разрешения конфликта на Украине.

"Он просто дал им еще одну возможность опростоволоситься – и мы от этого только выиграем", – написала она.

Мюррей подчеркнула, что теперь все зависит от "поджигателей войн из конгресса и Белого дома". По ее мнению, они могут согласиться с предложением, чтобы снять напряженность на мировой арене, или отказаться, но тогда их легенда о желании помочь будет разрушена.

Ранее Трамп заявил, что мог бы стать главой переговорной группы по заключению мирного соглашения между Москвой и Киевом. По его словам, обеим сторонам конфликта нужен мир.

После этого бывший американский президент задал подписчикам вопрос, возглавить ли ему переговорную группу. Реакции Москвы и Киева на инициативу Трампа пока не последовало.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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