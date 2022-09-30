Лавров призвал отнестись серьезно к словам Путина о переговорах с Украиной

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Глава МИД России Сергей Лавров призвал воспринимать всерьез слова Владимира Путина о переговорах с Украиной. Видеоролик с заявлением министра опубликован в телеграм-канале телеканала "Звезда".

Лавров напомнил, что в ходе выступления в Кремле президент РФ предупредил, что в результате затягивания Украиной возобновления переговоров договориться окажется еще сложнее.

"Мы никогда от этого (переговоров с Украиной. – Прим. ред.) не отказывались. Президент это уже неоднократно говорил в своих выступлениях за последние месяцы. <...> Я уверен, что это та фраза, которую нужно воспринимать всерьез", – отметил глава МИД.

Ранее Путин призвал Украину немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Об этом он заявил, выступая в Кремле по итогу референдумов.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов вернуться к переговорам с Россией, но лишь в том случае, если у страны будет другой глава.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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