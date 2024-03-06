06 марта, 16:50Политика
Росфинмониторинг внес Гарри Каспарова в список террористов и экстремистов
Фото: ТАСС/IMAGO/Lehtikuva/Vesa Moilanen (Гарри Каспаров признан в РФ иноагентом)
Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом). Сведения об этом появились в национальной части перечня, размещенного на сайте ведомства.
"6212. Каспаров Гарри Кимович", – говорится в публикации.
Шахматиста внесли в список лиц, выполняющих функцию иностранного агента, 20 мая 2022 года. Причиной тому послужило получение финансирования от американской организации Human Rights Foundation и Украины.
В ноябре 2023 года стало известно, что Хамовнический суд Москвы оштрафовал его за распространение в Сети материалов без маркировки иноагента.
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