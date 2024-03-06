Росфинмониторинг внес Гарри Каспарова в список террористов и экстремистов

Фото: ТАСС/IMAGO/Lehtikuva/Vesa Moilanen (Гарри Каспаров признан в РФ иноагентом)

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом). Сведения об этом появились в национальной части перечня, размещенного на сайте ведомства.

"6212. Каспаров Гарри Кимович", – говорится в публикации.

Шахматиста внесли в список лиц, выполняющих функцию иностранного агента, 20 мая 2022 года. Причиной тому послужило получение финансирования от американской организации Human Rights Foundation и Украины.

В ноябре 2023 года стало известно, что Хамовнический суд Москвы оштрафовал его за распространение в Сети материалов без маркировки иноагента.