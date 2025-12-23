Суд в Москве заочно арестовал шахматиста Каспарова

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Lino Mirgeler ( Гарри Каспаров внесен в реестр иноагентов в России, признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом)

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (внесен в реестр иноагентов в России, признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом). Это следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что шахматист обвиняется по статье о публичных призывах к осуществлению терактов. Каспарову грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

В ноябре 2023 года суд в Москве оштрафовал Каспарова за распространение в интернете материалов без маркировки иноагента и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

В декабре того же года суд оштрафовал шахматиста на 30 тысяч рублей за то, что он не предоставил отчетность по деятельности иноагента в уполномоченный орган.

Помимо этого, в столичном главке МВД сообщали, что Каспарову грозит до 5 лет лишения свободы после проведения аукциона по сбору средств для граждан России и Белоруссии, участвующих в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Позже Сыктывкарский суд заочно арестовал шахматиста.

