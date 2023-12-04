Суд Москвы оштрафовал Каспарова за нарушение закона об иноагентах

Фото: ТАСС/Imago (Гарри Каспаров признан в РФ иноагентом)

Хамовнический районный суд столицы оштрафовал 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом) на 30 тысяч рублей за то, что он не предоставил отчетность по деятельности иноагента в уполномоченный орган. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Там уточнили, что штраф он получил за нарушение части 2 статьи 19.34 КоАП РФ ("Непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации об иностранных агентах, либо представление таких сведений в неполном объеме").

Ранее, 8 ноября, Каспарова оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за отсутствия плашки иноагента. Он публиковал материалы в Сети без соответствующей маркировки.

Минюст России внес Каспарова в реестр иноагентов 20 мая прошлого года.