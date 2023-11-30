Журналисту Бабченко грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

Фото: ТАСС/AP Photo/Efrem Lukatsky (Аркадий Бабченко признан в РФ иноагентом)

Журналисту Аркадию Бабченко (признан в РФ иноагентом) грозит штраф до 50 тысяч рублей из-за того, что он не указал свой статус иноагента в соцсетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Зюзинский суд Москвы.

Там рассказали, что на журналиста составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ ("Неисполнение иностранным агентом обязанности по сообщению о наличии этого статуса в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах").

Министерство юстиции РФ внесло Бабченко в реестр иноагентов в апреле текущего года. По данным ведомства, он собирал средства для украинских силовиков, а также распространял ложную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике.

Позже он уехал в Эстонию, где в Таллине закидал российское посольство яйцами. За этот поступок его оштрафовали на 100 евро.

"Вечер": "убийство" и "воскрешение" Бабченко