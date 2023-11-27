Суд оштрафовал Каца за нарушение правил деятельности иноагента

Фото: youtube.com/@Max_Katz (Максим Кац признан в РФ иноагентом)

Хорошёвский суд столицы назначил блогеру Максиму Кацу (признан в РФ иноагентом) штраф в размере 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в его соцсетях. Об этом сообщили в телеграм-канале "Московские суды общей юрисдикции".

Там уточнили, что Каца признали виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ ("Производство материалов иностранным агентом с использованием сети Интернет без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом").

Почти месяц назад, 30 октября, блогера оштрафовали также на 50 тысяч рублей за то, что он не предоставил отчетность о деятельности иноагента.

В конце августа Басманный суд Москвы заочно приговорил Каца к восьми годам колонии по делу о фейках о ВС РФ.

В июле 2022 года Минюст РФ внес Каца в реестр иноагентов. Там указали, что причиной стало "осуществление политической деятельности". В сведениях об иностранных источниках значится Украина.