Суд в Москве заочно приговорил блогера Каца к 8 годам за фейки о ВС России

Фото: (Максим Кац признан в России иноагентом) wikipedia.org

Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Максима Каца (признан в РФ иноагентом) к восьми годам лишения свободы за фейки о российской армии. Об этом сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры РФ.

Его признали виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

Наказание он должен отбывать в колонии общего режима. Также блогер лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на четыре года.

В апреле 2022 года блогер на своем канале видеохостинга YouTube разместил ролик, содержащий заведомо ложные данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Защита настаивает на невиновности Каца и намерена обжаловать приговор.

Ранее гособвинение потребовало приговорить Каца к 10 годам колонии.

В июле 2022 года Минюст РФ внес Каца в реестр физических лиц – иноагентов.

В конце октября того же года МВД России объявило блогера в розыск. В марте 2023 года Басманный районный суд Москвы принял решение о заочном аресте Каца по делу о фейках о ВС РФ.

