МВД объявило в розыск блогера Максима Каца

Фото: YouTube/Максим Кац (Максим Кац признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента)

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск блогера Максима Каца (является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента). Об этом сообщает РИА Новости.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – указано в ведомственной базе разыскиваемых.

Конкретная статья в отношении блогера не называется.

В июле 2022 года министерство юстиции РФ внесло блогера Максима Каца в перечень физических лиц-иноагентов. Обоснованием для такого решения указано "осуществление политической деятельности" на средства Украины.

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