Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов Каца и Лазареву

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Министерство юстиции внесло в реестр физических лиц-иноагентов депутата Илью Яшина, блогера Веронику Белоцерковскую, актрису Татьяну Лазареву, блогера Максима Каца и Руслана Шаведдинова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

При этом в обосновании включения в список указано "осуществление политической деятельности". В сведениях об иностранных источниках значится Украина.

Ранее Басманный суд столицы арестовал муниципального депутата Илью Яшина по делу о фейках о ВС РФ. Суд заключил Яшина под стражу до 12 сентября. Депутат подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий").

