Суд в Москве арестовал Илью Яшина по делу о фейках о ВС РФ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Басманный суд столицы арестовал муниципального депутата Илью Яшина по делу о фейках о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Суд заключил Яшина под стражу до 12 сентября.

Отмечается, что депутат подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий").

О задержании политика стало известно в ночь на 28 июня. Журналистка Ирина Баблоян, которая стала очевидцем произошедшего, рассказала, что Яшина задержали у Новодевичьего монастыря и доставили в ОМВД "Лужники".

Один из сотрудников полиции сообщил, что депутат хватал его за форму, оскорблял и отталкивал руками. В свою очередь, Баблоян опровергает эти заявления.

