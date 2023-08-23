Гособвинение потребовало приговорить блогера Каца к 10 годам колонии за фейки о ВС РФ

Фото: Агентство "Москва" (Максим Кац признан в России иноагентом)

Гособвинение потребовало приговорить блогера Максима Каца (признан в РФ иноагентом) к 10 годам колонии за фейки о Вооруженных силах РФ. Об этом заявил его адвокат Алан Гамазов.

"В ходе прений сторон сегодня прокурор попросил приговорить Каца к 10 годам колонии общего режима. Защита возражала, требовала его оправдать. Приговор будет оглашен 24 августа в 10:00 по московскому времени", – передает ТАСС слова адвоката блогера.

В июле 2022 года Минюст РФ внес Каца в реестр физических лиц-иноагентов.

В конце октября того же года МВД России объявило блогера в розыск. В марте 2023 года Басманный районный суд Москвы принял решение о заочном аресте Каца по делу о фейках о ВС РФ.