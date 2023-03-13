Караулов стал фигурантом дела о клевете на Михалкова

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Журналист Андрей Караулов стал фигурантом дела о клевете на кинорежиссера Никиту Михалкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"О возбуждении дела органом дознания было принято решение после проведения проверки по факту публичных обвинений режиссера со стороны журналиста якобы в вырубке лесов на территории Нижегородской области", – отмечается в сообщении.

В правоохранительных органах добавили, что были проведены обыски почти по 20 адресам в Москве и в Московской области.

Уточняется, что уголовное дело изначально возбудили в Нижнем Новгороде, однако оно было быстро изъято и передано для дальнейших следственных действий в Москву, где расследуется еще одно аналогичное дело.

В свою очередь, Караулов заявил, что о возбуждении уголовного дела за клевету на Михалкова по поводу вырубки леса компанией режиссера узнал из СМИ, сообщает "Газета.ру".

"Заявление Михалкова ни я, ни мой адвокат до сих пор не видели. Почему не позвонили или хотя бы СМС не прислали, что есть новое уголовное дело?" – сказал Караулов.

По словам журналиста, он не знает, какой статус получил в этом деле – подозреваемого, обвиняемого или свидетеля. Однако он не собирается отказываться от публичных обвинений Михалкова.

"Я отвечаю за каждое свое слово. Как отвечал, так и буду отвечать", – сказал Караулов.

Он заявил, что недавно ему провели операцию в Сингапуре, поэтому сможет предстать перед судом в Москве только после завершения лечения. Кроме того, журналист сказал, что не боится оказаться в СИЗО.

Караулов также подтвердил факт проведения обысков по адресам, связанным с ним. Он отметил, что на обыски правоохранители отправили 200 вооруженных человек с собаками. Специалисты обыскали квартиру его тещи, а также его дочери.

В начале ноября 2022 года стало известно, что журналист находится в статусе свидетеля по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей, которое было открыто по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

По данному делу арестованы коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский.

Позже МВД России объявило в розыск Караулова. В ведомстве отметили, что основанием для розыска служит статья УК РФ.

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