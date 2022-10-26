Директора Собчак обвинили в вымогательстве 11 млн руб у главы "Ростеха"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главного исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Это следует из материалов уголовного дела, сообщает ТАСС.

"Обвиняемые выдвинули незаконные требования о передаче денежных средств в сумме 11 миллионов рублей за удаление из телеграм-канала "Тушите свет" сведений в отношении Чемезова С. В." – указано в материалах.

Отмечается, что Суханов и Романовский вступили в предварительный сговор с целью незаконного обогащения. По словам следователя, выступившего в Тверском суде Москвы с ходатайством об аресте Суханова, фигурант не признал вины в инкриминируемых ему деяниях.

"Суханов обвиняется в тяжком преступлении, регистрации в РФ не имеет, может скрыться от следствия, вину в преступлении не признал", – сказал он.

В свою очередь, Суханов заявил, что готов извиниться перед Чемезовым и частично признать вину в получении 800 тысяч рублей. Именно при передаче средств от представителей главы "Ростеха" он и был задержан.

Суханова задержали 25 октября в Москве и доставили в ГСУ ГУ МВД для проведения следственных действий.

Позже стало известно, что вместе с коммерческим директором Собчак был задержан Романовский. Ему вменили вину в вымогательстве. Как отмечалось позже, Романовский не признал вину.

Сама же Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая. В среду, 26 октября, в подмосковном доме журналистки провели обыски. По информации СМИ, Собчак покинула Россию в ночь на 26 октября.

Обвинение в вымогательстве предъявили коммерческому директору Ксении Собчак

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