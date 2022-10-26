Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая – СМИ

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак проходит по делу о вымогательстве в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова как подозреваемая. Об этом сообщает RT со ссылкой на информированный источник.

По данным правоохранительных органов, дело касается вымогательства у чиновников и бизнесменов через телеграм-каналы.

В свою очередь, источник ТАСС сообщил, что Собчак подозревается по статье о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере, а потерпевшим по делу проходит должностное лицо Ростеха. Санкции статьи подразумевают до 15 лет колонии.

Ранее в Сети появилась информация о задержании Суханова. Комментируя сообщения, Собчак заявила, что ее коммерческий директор не выходил на связь с утра вторника, 25 октября.

Позже информацию о задержании Суханова подтвердили в правоохранительных органах. Он был доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий.

Вместе с коммерческим директором Собчак был задержан экс-главред Tatler Ариан Романовский. Он не признал свою вину по делу о вымогательстве.

В среду, 26 октября, в подмосковном доме Собчак провели обыски. Сама журналистка на тот момент не имела процессуального статуса. Тогда же сообщалось, что в МВД намерены просить Тверской районный суд Москвы об избрании меры пресечения Суханову.

Сама же Собчак, по информации СМИ, покинула Россию, несмотря на наличие постановления о ее задержании.

Журналистка выехала из страны в ночь на 26 октября сначала в Белоруссию, а затем в Литву. При этом действия Собчак при планировании маршрута имели цель запутать сотрудников правоохранительных органов: она купила авиабилеты через интернет сначала в Дубай, а позднее – в Турцию, заявил источник.

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В доме Собчак начали обыск по делу в отношении ее коммерческого директора – СМИ

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