Звездный адвокат оценил вероятность объявления Собчак в международный розыск

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Журналистку Ксению Собчак, которая якобы уехала из России на фоне сообщений о задержании ее коммерческого директора Кирилла Суханова, могут объявить в международный розыск при наличии на то оснований. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на звездного адвоката Андрея Алешкина.

По его мнению, уголовное дело связано с самой журналисткой, так как помощники обычно действуют в интересах работодателя. Алешкин предположил, что Собчак допустила, что Суханов может дать против нее показания, поэтому "во избежание ответственности" покинула страну.

Адвокат добавил, что журналистку могут по решению суда заочно арестовать, а в этом случае ее арестуют в аэропорту по прилете в Россию.

"Если в процессе расследования будет установлено, что действия Ксении Собчак нанесли ущерб пострадавшему лицу, то по его иску этот урон могут возместить, наложив арест на движимое и недвижимое имущество ведущей", – добавил Алешкин.

Адвокат прокомментировал и выбор предполагаемого маршрута Собчак. По его словам, Белоруссия стала транзитной зоной для пересечения международных границ. Защитник пояснил, что российско-белорусскую границу можно пересечь по паспорту РФ.

"И выпускают в третьи страны тоже всех, потому что у нас нет никакой единой базы. Белорусские пограничники без запроса просто не знают, кому запрещен выезд из РФ", – указал Алешкин.

Адвокат напомнил, что Литва пускает лишь тех, кто имеет местное гражданство или вид на жительство в стране. На основе этого он сделал вывод, что Собчак имеет ВНЖ и недвижимость в Литве.

Ранее СМИ сообщили, что Собчак уехала из России. Сначала она якобы попала в Белоруссию, а оттуда – в Литву.

Позже стало известно, что у полиции было постановление о задержании журналистки. При этом она якобы накануне купила билеты в Дубай, а на следующий день – в Турцию.

До этого стало известно о задержании ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Вместе с ним был задержан и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский.



В доме Собчак ведется обыск по делу в отношении ее коммерческого директора – СМИ

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