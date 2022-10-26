Коммерческого директора Собчак задержали вместе с бывшим главным редактором Tatler – СМИ

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Полиция задержала коммерческого директора телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова вместе с бывшим главным редактором Tatler Арианом Романовским. Правоохранители подтвердили данную информацию РБК.

Ранее сообщалось, что Суханова задержали в Москве в рамках уголовного дела. Коммерческий директор был задержан правоохранительными органами для проведения следственных действий. Информации о том, по какой статье в отношении Суханова возбудили уголовное дело, не было.

Комментируя сообщения о задержании Суханова, которое на тот момент времени не имело подтверждений, Собчак заявила, что тот не выходил на связь с 25 октября. Тогда журналистка высказала надежду на ошибочность распространяемой в Сети информации.



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