Директор Собчак прокомментировал информацию о требовании завести дело против телеведущей

11:29
Фото: YouTube/"Осторожно: Собчак"
Официальный представитель Ксении Собчак Кирилл Суханов заявил, что не слышал о требованиях завести уголовное дело против телеведущей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
"Честно говоря, нет", – ответил он на вопрос журналистов.
Ранее в СМИ появилась информация, что полиция усмотрела в действиях телеведущей Ксении Собчак распространение фейков о государственной власти. Отмечалось, что материалы в отношении журналистки были направлены в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве для возбуждения уголовного дела.
Уточнялось, что речь идет о фейке "про государственное финансирование фестивалей". Решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела следователи должны принять в течение месяца.
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