Директор Собчак прокомментировал информацию о требовании завести дело против телеведущей

Фото: YouTube/"Осторожно: Собчак"

Официальный представитель Ксении Собчак Кирилл Суханов заявил, что не слышал о требованиях завести уголовное дело против телеведущей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

"Честно говоря, нет", – ответил он на вопрос журналистов.

Ранее в СМИ появилась информация, что полиция усмотрела в действиях телеведущей Ксении Собчак распространение фейков о государственной власти. Отмечалось, что материалы в отношении журналистки были направлены в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве для возбуждения уголовного дела.

Уточнялось, что речь идет о фейке "про государственное финансирование фестивалей". Решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела следователи должны принять в течение месяца.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!