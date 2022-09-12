Юрист рассказал, какое наказание может грозить Собчак из-за проверки на ЛГБТ-пропаганду

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Если телеведущую и журналиста Ксению Собчак признают виновной в ЛГБТ-пропаганде, ей может грозить штраф от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал адвокат Геннадий Нефедовский.
Кроме того, в случае доказательства вины по указанной статье СМИ "Осторожно: Собчак", суд может постановить приостановить его деятельность на срок до 90 суток.
Нефедовский не стал делать прогнозы о виновности Собчак без результатов экспертизы.
"Но одно можно отметить точно: дисклеймер о том, что видео предназначено для просмотра лицами от 18 лет и старше не является средством освобождения от ответственности в российском законодательстве и не имеет юридической силы, а видео транслируется на международной открытой интернет-платформе, где любой может посмотреть то, что он хочет", – подчеркнул адвокат.
Ранее сообщалось, что правоохранители начали проверку одного из каналов Собчак на предмет ЛГБТ-пропаганды. Причиной проверки якобы стало заявление гражданина. Сама же Собчак предположила, что правоохранители могут вести проверку канала на платформе YouTube. По ее мнению, причиной может быть интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая ранее совершила каминг-аут.
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