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Москва 24

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Шоу-бизнес

16:47

Юрист рассказал, какое наказание может грозить Собчак из-за проверки на ЛГБТ-пропаганду

шоу-бизнес

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Если телеведущую и журналиста Ксению Собчак признают виновной в ЛГБТ-пропаганде, ей может грозить штраф от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал адвокат Геннадий Нефедовский.

Кроме того, в случае доказательства вины по указанной статье СМИ "Осторожно: Собчак", суд может постановить приостановить его деятельность на срок до 90 суток.

Нефедовский не стал делать прогнозы о виновности Собчак без результатов экспертизы.

"Но одно можно отметить точно: дисклеймер о том, что видео предназначено для просмотра лицами от 18 лет и старше не является средством освобождения от ответственности в российском законодательстве и не имеет юридической силы, а видео транслируется на международной открытой интернет-платформе, где любой может посмотреть то, что он хочет", – подчеркнул адвокат.

Ранее сообщалось, что правоохранители начали проверку одного из каналов Собчак на предмет ЛГБТ-пропаганды. Причиной проверки якобы стало заявление гражданина. Сама же Собчак предположила, что правоохранители могут вести проверку канала на платформе YouTube. По ее мнению, причиной может быть интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая ранее совершила каминг-аут.

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