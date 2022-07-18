Законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений внесен в Госдуму

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
В Госдуму внесен законопроект о полном запрете на информацию, пропагандирующую нетрадиционные отношения и допускающую пропаганду отрицания семейных ценностей. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
"Публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, еще не способных критически отнестись к той информации, которая в свободном доступе обрушивается на них каждый день, но и для всего общества, так как ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар", – следует из пояснительной записки к законопроекту.
Его авторы подчеркнули необходимость установления мер по интеллектуальной, нравственной и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета на пропаганду нетрадиционных отношений и отрицания семейных ценностей.
При этом документ не лишает граждан возможности и права определяться в своей ориентации и не допускает дискриминацию, однако не дает права на публичное одобрение таких отношений и распространение "новых" ценностей.
Законопроектом также предлагается запретить выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, в которых присутствует пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений в России безотносительно возраста должен коснуться СМИ, интернета, социальных сетей и онлайн-кинотеатров.
По его словам, необходимо установить административную ответственность за пропаганду, расширив существующие ограничения. Хинштейн заявил и о необходимости ввести более жесткую ответственность за пропаганду педофилии.
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