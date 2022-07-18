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Политика

15:51

Законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений внесен в Госдуму

политикаобщество

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В Госдуму внесен законопроект о полном запрете на информацию, пропагандирующую нетрадиционные отношения и допускающую пропаганду отрицания семейных ценностей. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

"Публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, еще не способных критически отнестись к той информации, которая в свободном доступе обрушивается на них каждый день, но и для всего общества, так как ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар", – следует из пояснительной записки к законопроекту.

Его авторы подчеркнули необходимость установления мер по интеллектуальной, нравственной и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета на пропаганду нетрадиционных отношений и отрицания семейных ценностей.

При этом документ не лишает граждан возможности и права определяться в своей ориентации и не допускает дискриминацию, однако не дает права на публичное одобрение таких отношений и распространение "новых" ценностей.

Законопроектом также предлагается запретить выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, в которых присутствует пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений в России безотносительно возраста должен коснуться СМИ, интернета, социальных сетей и онлайн-кинотеатров.

По его словам, необходимо установить административную ответственность за пропаганду, расширив существующие ограничения. Хинштейн заявил и о необходимости ввести более жесткую ответственность за пропаганду педофилии.

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