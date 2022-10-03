Полиция передала материалы на Собчак в СК с просьбой возбудить дело за фейк – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция усмотрела в действиях телеведущей Ксении Собчак распространение фейков о государственной власти. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

Отмечается, что материалы в отношении журналистки направлены в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве для возбуждения уголовного дела.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о фейке "про государственное финансирование фестивалей". Ранее Собчак в качестве свидетеля была допрошена по уголовному делу о клевете в отношении режиссера Виталия Манского, который в интервью на ее YouTube-канале заявил, что на Московском международном кинофестивале "воруется не меньше 85% бюджета".

"На допросе Ксения Собчак, отвечая на вопросы <...> о том, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет", – говорится в сообщении.

Уточняется, что решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела следователи должны принять в течение месяца. Статья "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий" была введена в Уголовный кодекс в марте этого года. Она предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что правоохранители начали проверку одного из каналов Собчак на предмет ЛГБТ-пропаганды. Причиной проверки стало заявление гражданина. Сама же Собчак предположила, что правоохранители могут вести проверку канала на платформе YouTube из-за интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной.

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