Адвокат высказалась о возможности тюремного срока для Манского

Фото: YouTube/"Осторожно: Собчак"

Вероятность получения режиссером Виталией Манским настоящего срока, связанного с колонией или ограничением свободы, – минимальна. Об этом газете "Московский комсомолец" сообщила адвокат Юлия Вербицкая.

"Поскольку Манский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 128.1 Уголовного кодекса России ("Клевета"), следует отметить, что данный вид нарушения является преступлением небольшой тяжести", – пояснила эксперт.

Она также объяснила причину объявления режиссера в международный розыск. По ее словам, Манский в настоящее время живет за рубежом и поэтому у правоохранителей возникли бы серьезные проблемы, связанные с проведением следственных мероприятий.

"Возможно, благодаря личности заявителя дело находится на особом контроле руководства МВД. Следует отметить, что по аналогичным делам и заявлениям вероятность добиться возбуждения уголовного дела крайне низкая. По этой причине мы можем предполагать исключительное внимание к делу, связанное с личностью фигурантов", – сказала адвокат.

Манский в интервью Ксении Собчак рассказал, что на Московском международном кинофестивале (ММКФ) воруется не менее 85% бюджета. После этого режиссер Никита Михалков обвинил Манского в клевете.

Режиссер Андрей Кончаловский отметил, что обвинения такого рода могут задеть самолюбие. При этом, по его словам, это является оскорблением, так как человека обвиняют в воровстве.

