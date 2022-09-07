Адвокат высказалась о возможности тюремного срока для Манского

17:55
Фото: YouTube/"Осторожно: Собчак"
Вероятность получения режиссером Виталией Манским настоящего срока, связанного с колонией или ограничением свободы, – минимальна. Об этом газете "Московский комсомолец" сообщила адвокат Юлия Вербицкая.
"Поскольку Манский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 128.1 Уголовного кодекса России ("Клевета"), следует отметить, что данный вид нарушения является преступлением небольшой тяжести", – пояснила эксперт.
Она также объяснила причину объявления режиссера в международный розыск. По ее словам, Манский в настоящее время живет за рубежом и поэтому у правоохранителей возникли бы серьезные проблемы, связанные с проведением следственных мероприятий.
"Возможно, благодаря личности заявителя дело находится на особом контроле руководства МВД. Следует отметить, что по аналогичным делам и заявлениям вероятность добиться возбуждения уголовного дела крайне низкая. По этой причине мы можем предполагать исключительное внимание к делу, связанное с личностью фигурантов", – сказала адвокат.
Манский в интервью Ксении Собчак рассказал, что на Московском международном кинофестивале (ММКФ) воруется не менее 85% бюджета. После этого режиссер Никита Михалков обвинил Манского в клевете.
Режиссер Андрей Кончаловский отметил, что обвинения такого рода могут задеть самолюбие. При этом, по его словам, это является оскорблением, так как человека обвиняют в воровстве.
В столице объявили победителей ММКФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: