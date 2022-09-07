Кончаловский прокомментировал обвинение Манского в воровстве

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Режиссер Андрей Кончаловский прокомментировал обвинение режиссера Виталия Манского в воровстве. Об этом сообщает "Лента.ру".

"Обвинения такого рода, безусловно, могут задеть самолюбие человека. Это оскорбление, потому что человека обвиняют в воровстве. Тут надо уже реагировать согласно собственному представлению о том, что делать", – заявил Кончаловский.

Ранее МВД России объявило в федеральный розыск Манского по уголовной статье.

Манский в интервью Ксении Собчак рассказал, что на Московском международном кинофестивале (ММКФ) воруется не менее 85% бюджета. После этого режиссер Никита Михалков обвинил Виталия Манского в клевете.

44-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) проходил с 26 августа по 2 сентября 2022 года. Торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля состоялись в Московском театре мюзикла.

Впервые Московский кинофестиваль состоялся в 1935 году под председательством Сергея Эйзенштейна. С 2000 года его проводят ежегодно. В настоящий момент президентом ММКФ является народный артист России Никита Михалков.

