Собянин выделил грант на проведение 44-го Московского международного кинофестиваля

14:13
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин поддержал проведение 44-го Московского международного кинофестиваля и выделил на эту программу соответствующий грант.
"Правительство Москвы приняло решение поддержать проведение 44-го Московского международного кинофестиваля. Постановление о выделении грантов из городского бюджета на эти цели подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – сообщается по итогам заседания президиума правительства столицы.
44-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 26 августа по 2 сентября 2022 года. Торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля состоятся в Московском театре мюзикла.
Картины из конкурсной программы покажут в кинотеатрах "Художественный", "Иллюзион" и "Октябрь". Кроме того, площадки предоставят Дом кино, Центр документального кино, кинозал Третьяковской галереи и кинотеатры, входящие в состав сети "Москино".
Впервые Московский кинофестиваль состоялся в 1935 году под председательством Сергея Эйзенштейна. С 2000 года его проводят ежегодно. В настоящий момент президентом ММКФ является народный артист России Никита Михалков.
В конце июля стало известно, что шесть картин, размещенных на аудиовизуальных платформах или вышедших в кинотеатральный прокат в 2021–2022 годах, могут претендовать на гранты за создание образа Москвы в кино. Сумма выплаты зависит от хронометража узнаваемых общественных пространств Москвы в фильме.
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