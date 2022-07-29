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Москва 24

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Культура

07:33

Кинопроизводители получат гранты за создание образа Москвы в фильмах

городкультура

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гранты за создание образа Москвы в кино получат шесть картин, размещенных на аудиовизуальных платформах или вышедших в кинотеатральный прокат в 2021–2022 годах. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В частности, в список вошли "Последний богатырь: посланник тьмы" Дмитрия Дьяченко, "День слепого Валентина" Александра Баршака, "Будь моим Кириллом" Аллы Елисеевой, "Как последний" Ирины Киреевой и Светланы Большаковой, "Бумеранг" Петра Буслова и "Снегурочка против всех" Полины Ануфриевой.

Отмечается, что сумма гранта зависит от хронометража узнаваемых общественных пространств Москвы в фильме. Общая сумма финансовой поддержки составит 32 миллиона рублей.

Так, максимальный грант в размере 10 миллионов рублей получит комедийная мелодрама "День слепого Валентина". Кроме того, короткометражная лента "Как последний" станет обладательницей гранта в размере двух миллионов рублей.

В свою очередь, остальные картины получат от правительства Москвы по пять миллионов рублей.

В мае Собянин утвердил меры поддержки киноотрасли. Они затронут кинотеатры, а также студии, которые снимают фильмы на территории Москвы. Кинотеатры смогут получить гранты на привлечение зрителей и продвижение отечественных картин в прокате.

Также режиссер Карен Шахназаров заявил, что благодаря мерам поддержки, разработанным правительством Москвы, будет проще справляться с появившимися проблемами. Он выразил мнение, что получившие правительственные гранты кинотеатры смогут привлечь новых зрителей.

Режиссер подчеркнул, что ему было бы интересно получить грант на создание фильма о Москве. Вместе с тем он добавил, что столкнулся бы с трудностями при выборе локации для съемок.

До этого сообщалось, что более 3,3 триллиона рублей составил годовой оборот московских креативных индустрий. Речь идет о сфере дизайна и рекламы, книгоиздании, производстве кино и анимационных фильмов, фешен-бизнесе и других. Отмечалось, что более 100 тысяч столичных компаний и индивидуальных предпринимателей работают в данной сфере.

Собянин принял решение о системной поддержке московских кинотеатров

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