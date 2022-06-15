Годовой оборот столичного креативного сектора экономики превышает 3,3 триллиона рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 3,3 триллиона рублей составил годовой оборот московских креативных индустрий, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Годовой оборот креативного сектора экономики столицы сейчас превышает 3,3 триллиона рублей. Речь идет о сфере дизайна и рекламы, книгоиздании, производстве кино и анимационных фильмов, фешен-бизнесе и других. Причем одновременное развитие разных направлений дает дополнительный, мультипликативный эффект для всей отрасли", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что более 100 тысяч столичных компаний и индивидуальных предпринимателей работают в данной сфере.

По словам заммэра, в Москве проходят различные мероприятия, связанные с креативной индустрией, – Российская креативная неделя, Московская неделя моды.

Также в Москве совершенствуется инфраструктура для креативных индустрий, город принимает участие в подготовке кадров и продвижении продукции на российском и международном рынках. В свою очередь, представителям отрасли оказывается финансовая, консультационная, образовательная поддержка.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что власти столицы приняли решение о системной поддержке московских кинотеатров. Речь идет о компенсации затрат кинотеатров на прокат и рекламу, частичном возмещении расходов на киносъемку на улицах и площадях города. Возрастет размер грантов и за проведение съемок на территории города и создание образа Москвы в киноискусстве.

