Собянин поддержал проведение третьей "Российской креативной недели"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На проведение в Москве "Российской креативной недели" с 7 по 10 июля выделено 60 миллионов рублей, соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

"В 2022 году креативный сектор экономики столкнулся с новыми вызовами: изменились привычные бизнес-процессы, логистические цепочки, партнеры и знакомые сценарии. В этой связи "Российская креативная неделя" призвана стать площадкой для поиска решений, точек роста и межотраслевых партнерств в новых условиях развития индустрии. В рамках мероприятия состоится открытый диалог представителей бизнеса, органов государственной власти, институтов развития, творцов и лидеров мнений", – отметили в пресс-службе столичного правительства.

В рамках мероприятия в Парке Горького соберутся представители креативных индустрий, деловая программа Created in Moscow будет состоять из панельных дискуссий, мастер-классов и паблик-токов.

К креативным индустриям относятся издательская деятельность, арт-индустрия, исполнительское искусство, информационные технологии, фотография, полиграфия, реклама, ювелирное дело, кино, теле- и радиовещание, разработка программного обеспечения и видеоигр и другое.

В пресс-службе подчеркнули, что в последнее десятилетие креативная индустрия в Москве стала активно развиваться и в настоящее время претендует на звание одного из мировых центров данной отрасли.

Как сообщили в НИУ ВШЭ, более 110 тысяч индивидуальных предпринимателей и организаций в креативной отрасли функционируют на данный момент в Москве, их общая выручка составляет более трех триллионов рублей. При этом они создают 6,3% ВРП столицы.

По данным экспертов, 54% общего объема креативной индустрии РФ составляют организации Москвы. В них заняты 463 тысячи человек, общая занятость в креативных профессиях составляет 1,1 миллиона человек, что является около 13% всех занятых в Москве.

Организаторами "Российской креативной недели" стали АНО "Креативная экономика", Российский книжный союз и "Роскультцентр". Проект реализовывается при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мероприятие проводится с 2020 года, в 2021 году столичный шатер на "Российской креативной неделе" посетили три тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в 2022 году участники форума "Российская креативная неделя" обсудят меры поддержки национальной креативной экономики в условиях санкций и импортозамещения, обеспечение устойчивого развития этого сектора в регионах России, а также его роль в формировании социального благополучия.

Отдельная сессия будет посвящена популяризации российских шрифтов и их разработчиков. Данную тему поднимут в связи с решением американской компании Monotype запретить пользоваться россиянам шрифтами Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica.

