"Российская креативная неделя" пройдет в июле на площадке Парка Горького

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В 2022 году "Российская креативная неделя" пройдет с 7 по 10 июля в Парке Горького. Мероприятие традиционно объединит профильное сообщество, государственную власть и бизнес.

Участники форума обсудят меры поддержки национальной креативной экономики в условиях санкций и импортозамещения, обеспечение устойчивого развития этого сектора в регионах России, а также его роль в формировании социального благополучия.

Отдельная сессия будет посвящена популяризации российских шрифтов и их разработчиков. Данную тему поднимут в связи с решением американской компании Monotype запретить пользоваться россиянам шрифтами Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica.

Ожидается, что мероприятие в этом году посетят свыше 250 тысяч человек. Организаторы "Российской креативной недели": АНО "Креативная экономика", Российский книжный союз и "Роскультцентр". Проект реализовывается при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подробности о мероприятии можно узнать на официальном сайте форума.