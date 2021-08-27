Собянин отметил важность вклада креативных индустрий в развитие города

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сергей Собянин принял участие в "Российской креативной неделе" в Парке Горького, в рамках которой встретился с представителями творческих профессий.

По словам мэра, креативные индустрии делают огромный вклад в развитие города, преображая его и создавая современные рабочие и образовательные пространства.

"У города очень много территорий, промышленных территорий, полузаброшенных, депрессивных. Наверное, там можно что-то придумать интересное для горожан и для креативной индустрии. Вопрос инициативы. Мы готовы. Но чтобы увидеть вашу готовность, нужно, как в анекдоте, или лотерейный билет купить, или заявочку написать", – сказал Собянин.

Он подчеркнул, что столичные власти готовы помогать представителям креативных индустрий в реализации проектов, однако они должны проявлять соответствующую инициативу. Собянин пояснил, что власти не могут навязывать бизнесу собственные идеи.

"Во многом это будет зависеть от вашей инициативы, от ваших коллег, которые в этих отраслях работают. Еще раз скажу, что мы на старте, мы готовы. Сегодня у нас порядка 130 промзон, которые входят в реконструкцию территорий, и мы должны спланировать, где будет жилье, где будет промышленность, где будут креативные кластеры, где еще что-то необходимое для горожан, для города, для его развития", – уточнил мэр.

Также Собянин затронул вопросы развития киноиндустрии, напомнив, что столичное правительство предоставляет гранты компаниям, которые показывают развитие Москвы. По его словам, за два года существования программы власти одобрили более тысячи заявок, в рамках которых было было отснято порядка 3 тысяч городских локаций.

"Они рекламируют, по сути дела, Москву. Самая лучшая реклама – когда мы видим прекрасную Москву в сериалах", – отметил он.

По мнению Собянина, развитию киноиндустрии значительно способствуют онлайн-платформы. Их эффект стал особенно заметен на фоне пандемии, когда традиционные кинотеатры стали испытывать проблемы с прокатом и посещаемостью.

"Я встречался сегодня с режиссерами, студентами ВГИКа, и на самом деле они сейчас самые крутые, самые востребованные. Для съемок кино не найдешь ни сценария, ни режиссера, ни продюсера. Все расписано на два-три года вперед", – заявил Собянин.

В настоящее время, по оценке мэра, в творческой сфере занято до миллиона москвичей, что составляет значительную часть населения столицы. Многие из них работают в городских проектах, разрабатывая новые концепции по благоустройству и созданию общественных пространств.

"Огромная отрасль раскрылась по реставрации исторических объектов. Был целый поток заказов, и, соответственно, искусствоведы, архитекторы, дизайнеры, историки работают на сотнях объектов. Это целая отрасль. Отрасль для отрасли – она формирует, действительно, такой кластер мирового уровня", – сообщил он.

Собянин отметил, что в настоящее время Москва стала городом, задающим мировые тренды. Так, например, в столице России имеется больше велопрокатных станций, чем в Париже.

"Московский транспорт занимает одно из первых мест в мире. Общественные пространства, их количество и качество – одно из первых мест в мире. Наши театры по своему состоянию, как и огромному количеству людей, которые приходят, – тоже одни из лучших в мире. Сейчас кино, вы говорите, начало заявлять о себе, дизайн. Это очень важное направление развития города", – рассказал градоначальник.

Собянин добавил, что сегодня большую часть структуры городской экономики составляет рынок услуг, из-за чего значения творческих профессий увеличивается.

Ранее на территории центра современного искусства "Винзавод" открылся первый в столице центр услуг для бизнеса (ЦУБ), ориентированный на сферу креативных индустрий. Специалисты центра помогут гражданам с подготовкой документации для открытия собственного бизнеса, получения субсидий и других мер финансовой поддержки.