В Москве открылся первый центр услуг для креативных индустрий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории центра современного искусства "Винзавод" открылся первый в столице центр услуг для бизнеса (ЦУБ), ориентированный на сферу креативных индустрий, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Она отметила, что столичные власти создают условия, необходимые для инфраструктурной, финансовой, образовательной и консультационной поддержки креативного бизнеса. Так, в Москве уже функционирует один профильный технопарк, а еще несколько творческих пространств рассматриваются в качестве потенциальных площадок для креативных индустрий.

"А сегодня на территории "Винзавода" открылся первый центр услуг для креативного бизнеса. Он предназначен и для действующих предпринимателей, и тех, кто только планирует открыть свое дело в этой сфере", – рассказала Сергунина.

Вице-мэр напомнила, что на сегодняшний день в столице работают 17 центров услуг для бизнеса, некоторые из которых расположены во флагманских офисах "Мои документы". Необходимость открытия нового центра обусловлена заметным расширением городского креативного сообщества, которое насчитывает уже порядке 500 тысяч человек.

Отмечается, что специалисты центра помогут гражданам с подготовкой документации для открытия собственного бизнеса, получения субсидий и других мер финансовой поддержки. Кроме того, посетители ЦУБа могут получить консультацию о программах обучения, выбрать подходящее пространство для бизнеса и использовать площадку для ведения деловых встреч.

"Новый ЦУБ открыт для широкой аудитории и создает комфортную среду для развития креативных предпринимателей. В центре также можно узнать о существующих мерах поддержки правительства Москвы и подобрать подходящие", – пояснил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Ранее в детском технопарке "Байтик" открылся молодежный ИТ-коворкинг. Проект реализован благодаря гранту мэра "Москва – добрый город". Площадка создана для выпускников технопарка по направлениям "Графический и веб-дизайн", "Программирование", "Инженерное дело".