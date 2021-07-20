Столичные предприниматели смогут пройти бесплатный курс по экспорту услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Для столичных предпринимателей проведут бесплатную образовательную программу "Экспорт услуг", сообщила заммэра Наталья Сергунина.
Она отметила, что программу впервые проводит Московский экспортный центр совместно с Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).
"Новый образовательный курс поможет доработать и сформировать план действий по экспорту услуг на зарубежные рынки. Запланировано восемь интерактивных занятий с преподавателями и спикерами международного уровня", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
Она пояснила, что эксперты вместе с участниками разберут практические кейсы, проведут проектные групповые встречи и защитят свою стратегию. По окончании интенсива предпринимателям вручат сертификаты Высшей школы экономики.
Предприниматели из разных сфер смогут обучаться в отдельных потоках. Для представителей отраслей оказания услуг в креативных индустриях полезной станет информация о кросс-культурных особенностях деловой коммуникации, ключевых элементах проектного менеджмента и управлении рисками и возможностями в экспорте креативных услуг.
Предприниматели, оказывающие услуги для бизнеса, научатся формировать и развивать конкурентные преимущества при выходе на зарубежные рынки, выстраивать стратегию переговоров, структурировать идеи и эффективно их презентовать.
Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин, с 2018 года более 6 тысяч компаний приняли участие в занятиях, организованных Московской школой экспортера.
Ранее сообщалось, что в Москве предприниматели вновь могут подавать заявки на предоставление субсидий. Документы принимают с 12 июля по 6 августа. Компенсация предоставляется за участие в выставках, за продвижение товаров и услуг в интернете, за комиссии при использовании сервисов по доставке еды, за работу с маркетплейсами.
Кроме того, выплаты предназначены для предпринимателей, работающих по франшизе, за проценты по кредитам, лизинг, приобретение оборудования, за оплату коммунальных услуг.
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