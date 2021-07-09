Москва реализовала на торгах более 200 помещений по льготной ставке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В текущем году столица провела электронные торги по аренде более 200 нежилых помещений, в которых участвовали представители малого и среднего бизнеса. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В первом полугодии 2021 года город реализовал на торгах по льготной ставке 201 помещение общей площадью 19,2 тысячи квадратных метров. В аукционах для субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие почти две тысячи инвесторов. Средняя конкуренция составила девять участников на лот", – приводятся в материале слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что больше всего помещений предлагалось в аренду на юго-западе, юге и востоке столицы – 43, 35 и 22 объекта соответственно.

Глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что средняя площадь одного лота составила около 95,7 квадратных метра. Средняя стоимость за один квадратный метр в подвальном помещении составила 6,4 тысячи рублей, а расположенного в надземной части зданий — 12,9 тысячи рублей.

Самый маленький объект площадью 9,9 квадратных метра, который реализовали на торгах по льготной ставке, находится в районе Сокольники.

Ранее сообщалось, что представители малого и среднего бизнеса столицы смогут приобрести на льготных условиях 50 нежилых помещений сроком до 10 лет. Их площадь составляет от 13 до 439 квадратных метров. Цена годовой аренды начинается от 1 тысячи рублей за квадратный метр для подвала и от 4 750 рублей – для цоколя. Как рассказал Щербаков, все нежилые объекты имеют свободное функциональное назначение.