Предпринимателям Москвы сдадут в аренду 50 нежилых помещений на льготных условиях

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Е. Самарина
Представители малого и среднего бизнеса столицы смогут приобрести на льготных условиях 50 нежилых помещений сроком до 10 лет. Их площадь от 13 до 439 квадратных метров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Цена годовой аренды начинается от 1 тысячи рублей за квадратный метр для подвала и от 4 750 рублей – для цоколя. Как рассказал руководитель городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, все нежилые объекты имеют свободное функциональное назначение.
"Больше всего помещений под аренду для представителей малого и среднего предпринимательства выставлено на севере столицы –15 объектов. По 7 помещений представлено на востоке и юге, 6 объектов предлагается в аренду в Зеленограде, по 4 – на северо-востоке и северо-западе, по 3 – на западе и юго-западе города и 1 помещение – на юго-востоке", – уточнил он.
В свою очередь, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что арендаторами могут стать только представители малого и среднего бизнеса.
"В этом году мы видим повышенный спрос со стороны бизнеса на объекты, реализуемые по льготной программе: в прошлом году средняя конкуренция на таких торгах составляла порядка 7,5 участника на лот, по итогам пяти месяцев 2021 года этот показатель превысил 9 участников", – сказал он.
Ефимов также отметил, что за первые пять месяцев текущего года предприниматели взяли в аренду у города на льготных условиях 189 нежилых помещений. В них можно открыть офис, небольшой магазин, аптеку, салон красоты.
Аукционы проходят в электронной форме на площадке "Росэлторг", по некоторым лотам доступна виртуальная экскурсия.
Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что около 600 молодых москвичей открыли свое дело благодаря молодежному образовательному проекту "Бизнес-уик-энд".
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