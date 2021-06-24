Москва стала лидером рейтинга инновационного развития регионов РФ

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Москва стала первой в рейтинге инновационного развития субъектов России, подготовленном Высшей школой экономики. Эксперты проанализировали данные по итогам 2018 и 2019 годов.
В первую тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург и Татарстан. Об этом сообщает ТАСС.
"Как и годом ранее, ее (Москвы. – Прим. ред.) ведущее положение обеспечивается высокими показателями цифровизации. <...> Томская, Нижегородская и Московская области сохранили четвертую, пятую и шестую позиции соответственно", – говорится в сообщении.
По данным аналитиков, наиболее активную инновационную политику также вела Мордовия. На семь вышеперечисленных регионов приходится более 40% общего объема инвестиций в инновации и 35% – произведенной в России инновационной продукции.
По данным экспертов, столица улучшила показатели по образовательному потенциалу, в частности, обеспечила позитивную динамику по охвату занятого населения непрерывным образованием.
"По доле взрослого населения с высшим образованием и численности студентов программ высшего образования в расчете на 10 тысяч человек Москва обогнала все остальные регионы", – сказано в исследовании.
Специалисты также отметили, что более 90% регионов, вошедших в рейтинг, увеличили экспорт технологий. Три четверти субъектов – стали активнее экспортировать образовательные услуги, две трети – подавать патентные заявки за рубежом.
Ранее сообщалось, что в прошлом году высокотехнологичный экспорт Москвы вырос более чем на 40%. Как отмечала заммэра столицы Наталья Сергунина, в рейтинг самых востребованных высокотехнологичных товаров, которые город поставляет за рубеж, вошли турбодвигатели, сетевое оборудование, коммуникационная аппаратура, лекарства, легковые автомобили и трансмиссии, компьютеры и их комплектующие.
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