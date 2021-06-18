Сергунина: Москва заняла второе место в рейтинге европейских экосистем для стартапов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москва заняла второе место среди европейских городов в международном рейтинге Global Startup Ecosystem Index 2021 года. Информация об этом опубликована на mos.ru.
Рейтинг представил швейцарско-израильский исследовательский центр StartupBlink.
На первом месте оказался Лондон, на третьем – Париж. Российская столица поднялась на одну строчку. В прошлом году Москва была третьей в этом списке.
"Москва стала второй в Европе, опередив сильных конкурентов – Париж, Берлин и Амстердам. Лидерство помогли обеспечить городские программы развития технологического сектора. Мы не останавливали их, несмотря на пандемию", – сказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Она добавила, что в планах и дальше поддерживать инновационные компании субсидиями, консультациями, новыми сервисами, образовательными и инфраструктурными проектами.
Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что задержаться в тройке европейских лидеров Москве помогли программа пилотного тестирования инновационных решений и программа "Московский акселератор".
Первая дает возможность технологическому бизнесу проводить испытания новейших разработок на государственных и коммерческих площадках, а вторая направлена на масштабирование инновационных решений в перспективных отраслях во взаимодействии с корпорациями.
В общемировом рейтинге российская столица попала в топ-10 мегаполисов, расположившись на девятой строчке и оставив позади Токио, Нью-Дели, Сеул и Чикаго. Первые три места достались Сан-Франциско, Нью-Йорку и Пекину.
Ранее стало известно о начале приема заявок на участие во втором наборе программы поддержки технологичного предпринимательства StartHub.Moscow. Участники, чьи стартапы пройдут конкурсный отбор, смогут сформировать дорожную карту развития бизнеса, а также получить экспертную поддержку и доступ к площадке "Старт Хаб на "Красном Октябре".
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