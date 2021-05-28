Собянин утвердил новый вид грантов для столичных инновационных компаний

11:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин утвердил порядок предоставления грантов на реализацию инновационных проектов, сообщает портал мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.
Изменения в порядок предоставления грантов внесли с учетом пожеланий представителей технологического бизнеса и итогов первой заявочной кампании. Процент компенсации при покупке отечественного оборудования увеличили с 15 до 20%.
Власти отменили требования к минимальной численности персонала – не менее 30 сотрудников, а также размеру средней зарплаты – плюс 20% к средней зарплате по отрасли. Такие изменения открывают доступ к получению грантов для стартапов.
Также власти доработали методику расчета предельного размера компенсации и утвердили порядок предоставления нового вида грантов на реализацию кооперационных комплексных инновационных проектов. Над ними совместно работают несколько участников Московского инновационного кластера. Максимальный размер поддержки этих проектов составит 600 миллионов рублей – по 200 миллионов рублей в год не более трех лет.
Принять участие в отборе смогут компании, реализующие инновационные проекты вне зависимости от сферы их деятельности и размера компании. Главным условием является реализация прорывных технологических проектов, которые пройдут социально-экономическую и технологическую экспертизу.
Подавать заявки на получение грантов можно будет уже с 21 июня.
Ранее стало известно, что цифровую платформу Московского инновационного кластера модернизировали. Для предпринимателей доступны пять разделов – "Кластер", "Сервисы", "Программы развития", "Меры поддержки" и "Мероприятия". В первом опубликована информация о том, как стать участником проекта и какие возможности открывает сервис.
Участники Московского инновационного кластера смогут рассчитывать на поддержку от города
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