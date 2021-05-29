Проекты правительства Москвы назвали лучшими в системе госуправления

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кадровые проекты правительства Москвы признали лучшими в системе государственного и муниципального управления. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В Москве подвели итоги конкурса "Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления". В тройку лучших включили столичную инициативу "Персональный трек развития". Ее также назвали лучшей кадровой практикой по мнению конкурсантов.

Персональный трек развития – это образовательная онлайн-программа для совершенствования компетенций сотрудников. Она позволяет пройти обучение без отрыва от работы. За 2020 год системой воспользовались более 2 500 сотрудников правительства столицы.

Призером конкурса стал также проект "Исследование вовлеченности". Данный инструмент диагностики позволяет выявить, насколько сотрудники довольны работодателем.

В финал конкурса также попало образовательное пространство правительства Москвы – открытая вебинарная площадка, которая объединяет лекции психологов, специалистов в области коммуникации и личной эффективности и некоторых других экспертов.

Накануне открылся набор на бесплатный онлайн-курс "Начни свое дело: как стать самозанятым", подготовленный центром развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград". Столичный проект объяснит тонкости ведения бизнеса самостоятельно.