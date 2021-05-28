Фото: Mos.ru/Е. Самарина
Москвичей пригласили на бесплатный онлайн-курс "Начни свое дело: как стать самозанятым", подготовленный центром развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Слушателям расскажут о важности оформления своей деятельности, научат принимать оплату услуг и работать с приложением "Мой налог".
Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, уже более 615 тысяч жителей столицы оформились как самозанятые.
"По мере роста числа самозанятых "Техноград" вводит в программу практико-ориентированные занятия, которые помогут новичкам успешно начать свое дело", – сказал он.
В программу курса входит шесть вебинаров.
Ранее сообщалось, что 2 июня на базе центра занятости "Моя карьера" для москвичей пройдет лекторий. Его проведет основательница сети языковых школ Екатерина Белятинская.
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