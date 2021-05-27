В центре "Моя карьера" расскажут, как открыть свое дело

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
2 июня на базе центра занятости "Моя карьера" пройдет лекторий для москвичей, которые хотели бы открыть свое дело. Его проведет основательница сети языковых школ Star Talk Екатерина Белятинская. Тема мероприятия – "Как тестировать гипотезы и запускать бизнес-проекты с минимумом рисков и инвестиций".
"Открытые лектории с известными предпринимателями, которые прошли свой путь с нуля и достигли успеха, вдохновляют и помогают нашим соискателям найти мотивацию на движение вперед", – считает глава центра "Моя карьера" Ирина Швец.
Белятинская поделится опытом 11 лет ведения бизнеса, расскажет об истории своего проекта. Кроме того, слушатели узнают о том, почему в молодых компаниях не работают традиционные теории управления бизнесом, научатся анализу продукта и рынка, способам развития своего дела.
Ранее центр "Моя карьера" анонсировал обучающий курс для женщин с детьми по созданию сайтов. Он рассчитан на один месяц и включает 10 занятий, которые начнутся 1 июня.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: