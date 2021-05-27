В центре "Моя карьера" расскажут, как открыть свое дело

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

2 июня на базе центра занятости "Моя карьера" пройдет лекторий для москвичей, которые хотели бы открыть свое дело. Его проведет основательница сети языковых школ Star Talk Екатерина Белятинская. Тема мероприятия – "Как тестировать гипотезы и запускать бизнес-проекты с минимумом рисков и инвестиций".

"Открытые лектории с известными предпринимателями, которые прошли свой путь с нуля и достигли успеха, вдохновляют и помогают нашим соискателям найти мотивацию на движение вперед", – считает глава центра "Моя карьера" Ирина Швец.

Белятинская поделится опытом 11 лет ведения бизнеса, расскажет об истории своего проекта. Кроме того, слушатели узнают о том, почему в молодых компаниях не работают традиционные теории управления бизнесом, научатся анализу продукта и рынка, способам развития своего дела.

Ранее центр "Моя карьера" анонсировал обучающий курс для женщин с детьми по созданию сайтов. Он рассчитан на один месяц и включает 10 занятий, которые начнутся 1 июня.

