Курс для женщин с детьми по созданию сайтов стартует в центре "Моя карьера" 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном центре "Моя карьера" для женщин с детьми проведут обучающий курс по созданию сайтов, сообщает пресс-служба департамента труда и соцзащиты населения.

Стартует курс "Создание сайта на базе конструктора" 1 июня. Он рассчитан на один месяц и включает 10 очных занятий.

Участницам расскажут, как работать с популярным бесплатным конструктором сайтов. Они научатся создавать онлайн-площадки любого формата. Во время обучения женщины освоят профессию веб-дизайнера и смогут дополнительно зарабатывать без специальных знаний в программировании.

Ранее сообщалось, что самыми популярными вакансиями на рынке труда в 2021 году стали специалисты сервисной индустрии. Сейчас на позиции в этом сегменте работодатели разместили более 58 тысяч вакансий.

