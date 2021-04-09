Работники отелей и строители стали самыми востребованными на рынке труда в Москве

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Самыми популярными вакансиями на рынке труда в 2021 году стали специалисты сервисной индустрии. Сейчас на позиции в этом сегменте работодатели разместили более 58 тысяч вакансий, сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Сотрудники требуются отелям, ресторанам, кейтерингу и бьюти-сегменту. На втором месте по популярности в найме находятся строительная индустрия и сфера ЖКХ, где доступны свыше 49 тысяч вакансий.

Как рассказал глава департамента Евгений Стружак, в начале апреля 2021 года в совместном банке службы занятости и сервисов HeadHunter и SuperJob соискателям предлагают свыше 340 тысяч вакансий.

"Для сравнения, в начале апреля прошлого года количество вакансий составляло свыше 120 тысяч, а в декабре 2020-го – 253 тысячи. Набор сотрудников вырос, а уровень конкуренции среди соискателей изменился. Вырос спрос и на самозанятость как у работодателей, так и у москвичей", – подчеркнул он.

За год бизнес перенастроился на автоматизацию процессов и цифровизацию сервисов. Из-за этого еще более востребованы стали специалисты IT-направления, спрос на них превышает предложение почти в 22 раза.

В базе службы занятости для соискателей сейчас доступно более 47 тысяч таких позиций. Самыми популярными считаются менеджеры по работе с интернет-трафиком, специалисты по информационным технологиям, программисты, инженеры по внедрению новых технологий и другие.

Также высоко ценятся профессионалы узкой направленности, которые в том числе обладают цифровыми навыками. Такой запрос особенно актуален на позициях, предполагающих работу, связанную с диджитал-индустрией. К ним относятся маркетологи, дизайнеры и SMM-менеджеры.

Владельцы бизнеса чаще стали переходить на дистанционную работу, чтобы экономить на аренде, а это предполагает высокий уровень цифровой грамотности сотрудников.

Сложнее всего сейчас найти работу офисным менеджерам с высокими зарплатными ожиданиями и с низким уровнем цифровых знаний. Активность в найме в строительной индустрии и сфере ЖКХ связана со снижением трудовой миграции работников как из российских регионов, так и из СНГ.

Рынок реагирует на отток рабочей силы повышением зарплат на вакансии сотрудников различного уровня квалификации. Из-за этого появилось более 10 тысяч вакансий для людей без опыта работы и специальной подготовки. Именно столько сотрудников требуется на позиции грузчиков, дворников, уборщиков, подсобных рабочих и других людей без специальных навыков.

Работодатели традиционно ценят квалифицированных специалистов с развитыми профессиональными навыками в строительстве и в сфере ЖКХ. Для соискателей с опытом работы в базе центра занятости есть более 38 тысяч вакансий.

Не сбавляет обороты также тренд на заказ и доставку товаров и услуг онлайн. По этой причине к вакансиям с высоким спросом теперь относится должность курьера. В базе службы занятости свободны 23 тысячи позиций, а число открытых вакансий для менеджеров онлайн-магазинов и операторов контакт-центров превышает 3 тысячи. На должность водителей требуется более 17 тысяч человек.

В основном компании заинтересованы в том, чтобы нанимать на работу самозанятых. Дело в налоге на профессиональный доход, который для самозанятых составляет от 4 до 6% вместо 13%.

Эта форма трудовых отношений подходит работодателю в тех случаях, когда ему требуются сотрудники на проектную или временную работу. Соискателям этот тренд интересен тем, что такая форма занятости позволяет сотрудникам работать по гибкому графику и совмещать работу с учебой.

Активно развиваются новые формы трудоустройства. Многие начали выбирать частичную занятость или удаленную работу. Свою роль здесь сыграла пандемия – благодаря всеобщему режиму самоизоляции многие работодатели и сотрудники впервые попробовали такие форматы работы.

Вслед за этим, несмотря на отмену ограничений, многие компании провели переоценку и реструктуризацию форм занятости персонала. Количество желающих работать удаленно увеличилось в пять раз.

С 1 января 2021 года в законодательстве закреплено понятие "дистанционная (удаленная) работа". Число вакансий в Москве с работой в удаленном режиме выросло в апреле 2021 года на 33% по сравнению с декабрем 2020 года. В базе службы занятости сейчас более 17,8 тысячи таких предложений.

В основном соискатели интересуются вакансиями, предполагающими дистанционный формат работы, в таких сферах, как IT, рекрутмент, маркетинг, реклама, дизайн, онлайн-торговля.

Все эти профессии изначально предполагают работу с компьютерной техникой в онлайн-режиме, а большинство сотрудников обладают цифровыми навыками, необходимыми для удаленной работы.

Эксперты по подбору персонала в марте подсчитали, насколько выросло количество желающих работать удаленно за год. Доля таких работников составила более 40%. Данная тенденция преимущественно объясняется последствиями пандемии коронавируса.

